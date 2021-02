Incidente Gioia Tauro, medico di base muore dopo tragico schianto FOTO

Un dottore ha persona la vita in un incidente a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. L’intera comunità è in lutto per lui.

Un incidente stradale si conclude con la morte di un uomo. Il tragico evento si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio 2021 e ha avuto luogo a Goia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. La vittima era al volante della sua vettura quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo è uscito dalla carreggiata andando a concludere la propria folle corsa contro un albero d’ulivo.

Leggi anche –> Dries Mertens, incidente aereo per l’attaccante del Napoli

La vittima era Saverio Cambareri, molto noto per via della sua professione di dietologo ed anche di medico di base. L’incidente stradale è avvenuto per la precisione verso le ore 14:30 sulla locale Strada Provinciale 1. All’arrivo del personale sanitario del 118 l’uomo era ancora vivo. Purtroppo il decesso è avvenuto in ospedale, subito dopo il ricovero in codice rosso. Oltre all’ambulanza, il luogo dell’incidente a Gioia Tauro ha visto l’arrivo anche della polizia che ha compiuto i rilievi come di consueto in casi come questo.

Leggi anche –> Casal Velino, incidente scioccante: morto un bambino di 4 anni

Incidente Gioia Tauro, la vittima era molto amata

L’Autorità Giudiziaria ha disposto lo svolgimento di una autopsia per stabilire le cause della morte con precisione. Nel frattempo sui social network si susseguono i messaggi di cordoglio in memoria del dottor Cambareri. Lui era molto amato non solo per la professione svolta con ottimo profitto ma anche per l’ironia e l’umanità che contraddistinguevano il suo carattere.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Ragazzo morto in incidente, 19enne si schianta per evitare un cane

Leggi anche –> Giovane capitano dell’Esercito morto in incidente, sequestrato video

Tra coloro che lo hanno ricordato con nostalgia ed affetto c’è chi parla della capacità, da parte di Cambareri, di sapere trasformare i suoi pazienti in fans. Cosa che la dice tutta sulla positività che emanava e su quanto fosse amato ed ammirato.