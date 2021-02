Il cantante mascherato, il malore di Baby Alieno è una farsa: il retroscena

La puntata in onda domani de Il cantante mascherato si apre con il ballottaggio del Baby Alieno. Si suppone che il suo malore sia una farsa.

La prima puntata de “Il cantante mascherato” è andata in onda lo scorso 29 gennaio. In molti si sono interrogati sul perché sia stata svelata anticipatamente l’identità nascosta dietro la maschera del Baby Alieno.

Lo show condotto da Milly Carlucci, che vede in competizione dei personaggi famosi sfidarsi tra loro, celati da delle maschere, ha sollevato già molti interrogativi. La puntata precedente ha rivelato che dietro la maschera del Baby Alieno si nascondevano i cantanti dei Ricchi e Poveri. Secondo quanto spiegato dalla conduttrice de “Il cantante mascherato“, gli artisti non hanno sofferto un malore ma non erano più in grado di respirare a causa del troppo caldo dietro le maschere. E’ facile immaginare come sia complicato rimanere da soli per diversi minuti all’interno di una maschera così impegnativa.

Il cantante mascherato, Baby Alieno torna in scena

I cantanti de I Ricchi e Poveri, poi, erano addirittura in quattro all’interno della stessa maschera. A fine puntata hanno quindi deciso di rinunciare allo spareggio contro Pecorella e auto-svelarsi. Secondo il giornalista Alberto Dandolo, però, il gruppo aveva già deciso la partecipazione allo show di Milly Carlucci per una sola puntata. La scena andata in onda a fine trasmissione, quindi, non sarebbe altro che una tattica mediatica per rilanciare l’immagine del gruppo.

Il celebre gruppo, infatti, a breve sarà ospite di uno show di Raiuno condotto da Carlo Conti, “A grande richiesta“. Lo spettacolo prevede quattro appuntamenti, a partire da sabato 13 febbraio e omaggerà la carriera di grandi artisti della musica italiana. La supposizione, per quanto riguarda la messa in scena e l’autoeliminazione dal programma di Baby Alieno, resta ancora incerta. Forse la maschera tornerà in gara nella seconda puntata di venerdì 5 febbraio, che si aprirà con il ballottaggio tra le due maschere, che non è stato disputato.