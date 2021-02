GF Vip, la gaffe di Alda D’Eusanio sul fratello morto di Dayane. La nuova concorrente del reality show di Canale 5 ha pronunciato una frase che ha fatto discutere. Ecco quanto accaduto all’interno della casa più spiata dalla televisione.





Appresa la terribile notizia della morte del fratello di Dayane Mello, Alda D’Eusanio è incorsa in uno scivolone che non è piaciuto ai telespettatori più appassionati del programma. Ecco che cosa ha dichiarato l’ultima arrivata nella casa del Grande Fratello Vip.

Solo alcune ore fa, gli inquilini della casa hanno appreso la tragica notizia della morte del fratello della brasiliana, di soli 26 anni, a causa di un incidente stradale. A rivelarlo è stata la stessa Dayane ai suoi colleghi, dopo averlo appreso da sola in confessionale.

Non appena la Mello ha parlato agli altri coinquilini della casa di quanto fosse accaduto, Alda D’Eusanio si è resa protagonista di una gaffe che non è piaciuta molto agli utenti in rete e agli spettatori del programma. La concorrente ha infatti subito affermato: “Ma quello bello?”, per comprendere a quale fratello si riferisse la Mello.

Moltissimi sono stati coloro che in rete hanno giudicato come indelicata e inopportuna la domanda della D’Eusanio, considerando che sarebbe stata meglio fosse rimasta in silenzio. Subito dopo la nuova concorrente si è ad ogni modo stretta, assieme agli altri colleghi, attorno a Dayane ,in questo momento di grande dolore.

La D’Eusanio per altro, solo alcuni giorni fa, aveva rischiato di uscire dal programma a causa di un’altra frase infelice pronunciata e considerata offensiva e razzista. In quel caso era stato il televoto del pubblico a concederle di rimanere all’interno del programma. Vedremo nelle prossime puntate se gli spettatori saranno chiamati nuovamente ad intervenire.