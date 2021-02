Federica Cacciola, scopriamo chi è l’attrice dietro Martina Dell’Ombra

Conosciuta dalla maggior parte del web come Martina Dell’Ombra, Federica Cacciola è un’attrice teatrale e cinematografica.

Il debutto di Federica sul web è avvenuto nel 2014, quando quasi per gioco ha deciso di dare vita ad un personaggio che potesse attirare l’attenzione degli internauti e dividere l’opinione pubblica. Il suo concept era quello di dare vita ad una ragazza dell’alta borghesia romana, una giovane che si mostrasse discinta e sembrasse svampita. I primi video sono stati imperfetti, ma con il passare dei mesi Federica ha perfezionato dizione, movenze e smorfie fino a rendere Martina Dell’Ombra de Broggi de Sassi un personaggio impeccabile e credibile.

Nella biografia di Martina si leggeva che era nata a Roma che avrebbe 29 anni e che avrebbe studiato Public Relation all’Università Telematica Unitelma. In realtà Federica è siciliana, è nata a Taormina ed ha 34 anni. Non ha studiato all’Università telematica ma ha studiato recitazione ed è un’attrice teatrale dalla tenera età di 15 anni. Ovviamente non è stata cresciuta da domestici e babysitter come affermava il suo personaggio, ma da genitori amorevoli che l’hanno instradata nel mondo dello spettacolo consentendole di partecipare a lezioni di pianoforte e di canto.

Federica Cacciola, chi è veramente Martina Dell’Ombra

Il personaggio di Martina Dell’Ombra negli anni ha guadagnato molteplici hater. Le posizioni espresse, infatti, erano grevi e politicamente scorrette. Si trattava di una scelta voluta proprio per generare interesse e diventare divisiva, così da poter osservare in che modo gli italiani reagiscono ad una parodia di loro stessi. I critici l’hanno ritenuta una trovata geniale, poiché era la prima volta che qualcuno decideva di creare sul web un personaggio che prende in giro la massa, il popolo del web che agisce e scrive di pancia, piuttosto che questo o quel personaggio politico o noto.

Su Martina, Federica ha scritto anche un libro, in cui spiega la genesi del personaggio ed in che modo è diventato qualcosa di totalmente diverso e autonomo. Oggi l’attrice non si nasconde più dietro a quello pseudonimo ed al lavoro di recitazione ha affiancato anche quello di speaker radiofonica a Radio Deejay. Sulla sua vita privata, invece, si conosce poco e non è noto se sia impegnata in una relazione o meno.

