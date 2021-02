Federica Cacciola è fidanzata? Quello che sappiamo sulla sua vita privata

Federica Cacciola è conosciutissima per il personaggio di Martina Dell’Ombra. Ecco cosa sappiamo su di lei e sulla sua vita privata.

La Cacciola è una nota star del web, influencer, attrice e youtuber. Come abbiamo detto, la sua fama nasce dalla creazione del personaggio di Martina Dell’Ombra de Broggi de Sassi.

Un concept davvero azzeccato che l’ha negli anni le ha fatto conquistare il successo e un seguito di followers non indifferente.

Federica Cacciola, ecco alcune curiosità sulla sua vita privata

La web star aveva lasciato trapelare qualche indiscrezione sulla sua vita privata mentre si trovava ospite di una trasmissione televisiva. La Cacciola si è sempre mostrata una persona dinamica e grintosa, caratteristiche che non la abbandonano neanche nella sua vita privata.

In base alle sue dichiarazioni la youtuber non sembra amare particolarmente le app di incontri ed è proprio per questo motivo che non le ha mai utilizzate. “Io in realtà le ho viste solo da fuori queste app, solo dal telefono delle amiche, so che tutti dicono così ma è vero. Penso semplicemente che le app aumentino la probabilità di incontrare ‘casi umani’, mi sembrano tutti ‘casi umani’ e basta un dettaglio che li scarto”.

Dichiarazioni che lasciano trasparire poca fiducia verso gli incontri online dove spesso le interazioni sono molto brevi e fugaci. La Cacciola aveva poi aggiunto: “Se ci fossero state le app non ci sarebbero state le grandi storie d’amore, ma in realtà è bello anche l’imprevisto, incontrare una persona che tu in realtà non incontreresti mai, invece con l’app puoi farlo, la vita reale è diversa“. L’attrice non sembra proprio amare questi tipi di incontri, preferendo le classiche interazioni di persona.

Di lei sappiamo che non è sposata, ma non si sa neanche se abbia un fidanzato. Riguardo la sua vita privata è molto riservata. Sicuramente chiunque voglia mettersi al suo fianco deve essere pronto ad aver a che fare con una persona energica e con un grande senso dell’ironia. “Sono il primo caso umano in assoluto quindi non avrei nemmeno la dignità io di mettermi sul mercato, rovinerei la vita alla gente“, aveva dichiarato scherzando.