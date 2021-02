Dayane Mello, le spaventose FOTO del mortale incidente del fratello

La modella Dayane Mello ha perso il giovane fratello Lucas in un incidente stradale. Dal Brasile arrivano le immagini del drammatico evento.

Nella giornata di mercoledì 3 febbraio 2021 Dayane Mello ha appreso della scomparsa del giovane fratello Lucas. La 31enne modella brasiliana era molto legata al giovane, che aveva 27 anni. Lucas è deceduto in circostanze tragiche in seguito ad un incidente stradale avvenuto in patria. Purtroppo le norme anti pandemia non avrebbero consentito a Dayane di potersi ricongiungere alla sua famiglia in Sud America in tempo per dare l’ultimo saluto allo sfortunato ragazzo.

In virtù di ciò quindi lei ha scelto di continuare il proprio percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Sarà anche un modo per distrarsi e non pensare sempre al proprio caro che non c’è più. Il povero Lucas Mello è perito in un incidente stradale a seguito di uno schianto avvenuto in autostrada contro un camion. Il tutto è accaduto alle ore 22:45 di martedì 2 febbraio 2021, quando in Italia erano le 02:45. Ora le forze dell’ordine del posto hanno reso noto alcuni dettagli che riguardano l’incidente risultato letale al fratello di Dayane Mello. Da quanto risulta, l’auto con a bordo Lucas avrebbe invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro un tir che proveniva dalla corsia opposta. Stava viaggiando da solo ed il decesso è avvenuto sul colpo.

Dayane Mello fratello, gli scatti dell’auto incidentata del defunto fratello Lucas

A bordo del mezzo pesante c’era invece un autotrasportatore 55enne, che è riuscito a sopravvivere, non rimediando ferite. I risultati dell’alcol test hanno riportato come quest’ultimo fosse nelle condizioni idonee per guidare. Restano però da capire i motivi che hanno portato Lucas ad occupare la parte sbagliata della carreggiata. Si ipotizza un colpo di sonno.

A sostegno di Dayane, gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2020 hanno fatto sapere di avere l’intenzione di volere uscire in blocco nella puntata di lunedì 8 febbraio. E di volere che venga riconosciuta ufficialmente la vittoria a Dayane. Cosa che però difficilmente accadrà, dal momento che ci sono dei contratti firmati che impongono determinati obblighi.