Coronavirus 4 febbraio: superati i 90mila decessi

Emergenza Coronavirus oggi 4 febbraio in Italia: superati i 90mila decessi, la situazione e tutti i dati aggiornati.

Quella per la pandemia Coronavirus in Italia sembra essere un’emergenza senza fine: mentre infatti la politica discute di crisi di governo e si affida all’ex presidente della BCE, Mario Draghi, per superarla, anche oggi si registrano centinaia di morti sul territorio nazionale, che fanno crescere il computo dei decessi.

Infatti, nelle ultime 24 ore ufficialmente sono stati superati i 90mila decessi per Covid-19 nel nostro Paese, che nel mondo è uno di quelli con più vittime in assoluto. In particolare, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati nel nostro Paese 422 decessi per Coronavirus, di cui 62 in Veneto e 58 in Emilia Romagna, le due regioni più colpite.

Dati Coronavirus oggi 4 febbraio in Italia: la situazione

Invece, si registrano 13.659 nuovi casi con 270.142 tamponi totali tra antigenici e molecolari. L’incidenza dei nuovi contagi sul totale dei tamponi effettuati cresce ancora anche oggi e si stabilizza al 5% netto. Sono invece 17.680 le persone guarite o dimesse e questo fa sì che scenda il numero degli attualmente positivi: oggi in Italia 430.277 persone sono malate di Coronavirus.

Di queste 21.894, ovvero 322 in meno di ieri, sono ricoverate in ospedale, mentre salgono di sei unità i ricoveri in terapia intensiva, che oggi sono 2.151, mentre i nuovi ingressi assoluti nei reparti per malati più gravi sono 147. Per quanto riguarda il dato su base settimanale, abbiamo oggi 11.706 casi in media al giorno, con un calo del sei per cento, mentre i decessi in media sono 409, col calo medio del 10%.