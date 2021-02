Barbara D’Urso: “C’è una cosa che mi dà fastidio…” – VIDEO

Il video della replica di Barbara D’Urso al cantante Memo Remigi: “C’è una cosa che mi dà fastidio…”, e parte l’attacco.

La conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, non ci sta e replica a quanto affermato da Memo Remigi nelle scorse ore. Il cantante aveva sostenuto che a causa della relazione con la conduttrice, all’epoca appena ventenne, si sarebbe consumato il divorzio con la moglie Lucia. Come noto, la coppia tornò poi insieme e nelle scorse settimane, la donna è morta.

Leggi anche –> Memo Remigi, addio alla moglie Lucia: era malata da tempo

Queste le parole di Memo Remigi: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara. Mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta”. Quindi, ha spiegato il noto cantante, poco dopo arrivò il divorzio.

Leggi anche –> Il cantante confessa: Barbara D’Urso amante, mia moglie l’ha scoperto

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

“Una piccola precisazione…”, Barbara D’Urso all’attacco di Memo Remigi

Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5, forse in una delle rarissime occasioni in cui Barbara D’Urso sceglie di parlare della sua vita privata, la conduttrice ha spiegato: “Vorrei fare una piccola precisazione. C’è una cosa che mi sta dando molto fastidio in questo momento”. Il riferimento è proprio a quanto affermato da Memo Remigi, definito “un signore molto anziano che ha subito un lutto”.

Barbara D’Urso conferma la storia di “amore vero” avuta con il noto cantante, ma ci tiene a precisare che quando quella vicenda si consumò, lui non stava più con la moglie da diverso tempo e anzi anche la moglie aveva ormai un altro uomo. La relazione con il cantante di ‘Innamorati a Milano’ – continua la conduttrice – durò quattro anni e per lei fu una storia importante. Chiarisce infine di non aver mai mancato di rispetto alle mogli degli altri e di non essere mai stata con uomini già impegnati.