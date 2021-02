Il cantante confessa: Barbara D’Urso amante, mia moglie l’ha scoperto

By

Nuove rivelazioni per quanto riguarda la vita privata di Barbara D’Urso: è stata l’amante per tanti anni, poi la scoperta della moglie

Non finiscono le rivelazioni per quanto riguarda la vita privata di Barbara D’Urso. La celebre conduttrice di Mediaset è stata messa nuovamente nel mirino dal cantante Memo Remigi, che ha svelato tutte le novità al settimanale Di Più Tv raccontando i particolari dell’epoca. Sposato con Lucia Russo dagli anni Sessanta, Remigi ha rivelato di aver avuto anche qualche ‘scappatella’ durante cinquant’anni di matrimonio. Quella più celebre è stata con Barbara d’Urso, che all’epoca dei fatti aveva appena vent’anni arrivando a Milano in cerca di successo. Il cantante, invece, di anni ne aveva già 40 ed era già molto conosciuto.

Remigi svela tutto, i dettagli con Barbara d’Urso

Durante la sua lunga intervista al settimanale Di Più Tv lo stesso Remigi ha svelato: “Ho fatto tanti errori clamorosi durante gli anni di matrimonio, le ho sempre chiamate 0scivolate'”. Poi ha aggiunto: “Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni, a cui è difficile resistere. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso”. E così sua moglie poi scoprì tutto: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara. Mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”.