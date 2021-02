Cosa sappiamo su Maria Maddalena Gnudi, la moglie di uno tra i comici e gli attori più amati del cinema italiano, Antonio Albanese? Vita privata e carriera.

Antonio Albanese è tra gli attori comici (e non solo) più amati del cinema italiano e questa sera lo vedremo sul piccolo schermo, in particolare su Canale 5, con “Come un gatto in tangenziale“, la pellicola in cui l’attore intepreta, insieme a Paola Cortellesi, l’intellettuale paladino dell’integrazione sociale Giovanni. I due vedranno le loro vite opposte incontrarsi quando i figli si fidanzano. Ma sbirciando nella vita privata dell’attore protagonista, Antonio Albanese, ecco tutto quello che sappiamo sulla compagna Maria Maddalena Gnudi.

Maria Maddalena Gnudi, chi è la compagna di Albanese

Maria Maddalena è nata a Pesaro il 13 marzo 1979 e ha 42 anni. E’ figlia di Piero Gnudi e ha deciso fin da piccola di seguire le orme del padre. Maria Maddalena ha infatti intrapreso gli studi e diventando Dottore Commerciale e Revisore Contabile, iniziando a lavorare proprio nello studio di suo papà. E’ sempre stata una persona molto riservata e non molto incline a parlare della sua vita privata, quindi non si sa molto sul primo incontro con il suo compagno Antonio Albanese.

Si sa che Maria Maddalena è molto rispettata e affermata nel suo campo e ha collaborato spesso con aziende internazionali. Si sa anche che è fidanzata con il noto comico italiano e ha avuto un figlio da lui, nato nel 2010, di nome Leonardo, come ha raccontato Albanese in un’intervista. I due tuttavia pare non si siano mai sposati.

Prima del fidanzamento con il comico, Maria è stata sposata con Emile Karat, un finanziere libico e il matrimonio pare sia durato diversi anni.