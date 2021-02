Amanda Sandrelli, chi sono i figli Rocco e Francisco: cosa fanno nella vita

Rocco e Francisco, chi sono i figli di Amanda Sandrelli. Cosa fanno, qual è la loro età e chi è il padre dei nipoti di Stefania e Gino Paoli.

Dalla sua precedente relazione Amanda Sandrelli ha avuto due figli. Il suo compagno che ora fa parte del passato era Blas Roca Rey, attore e produttore di origini peruviane. I due hanno vissuto fianco a fianco per 20 anni, salvo poi dirsi addio nel 2013. La separazione per lei fu molto traumatica. La stessa Amanda Sandrelli lo ha ammesso in una intervista rilasciata nel 2013, facendo sapere che questo addio aveva mandato in frantumi parecchie certezze.

Lasciare la persona con la quale ti svegli ogni mattina per due lunghi decenni lascia il segno. Ed Amanda è riuscita a rimanere a galla ed a reagire grazie all’amore per il teatro ed al fatto di essere riuscita a conoscere poi un’altra persona. Che è ora il suo attuale compagno, ovvero il primissimo fidanzato con il quale era stata insieme nel corso della adolescenza. A testimonianza di quei 20 anni di unione ecco i figli di Amanda Sandrelli e Blas Roca Rey. Si tratta di Rocco e Francisco, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2004.

Amanda Sandrelli figli, cosa fanno Rocco e Francisco Roca Rey

I due giovani sono entrambi impegnati nell’ambito artistico, proprio come la mamma ed il papà. Ed esattamente come i loro illustri nonni, Stefania Sandrelli e Gino Paoli. Proprio seguendo le orme del celebre cantautore ligure, Rocco e Francisco sono attivi nell’ambito musicale. Il primo suona il pianoforte e non solo, e ha conseguito il diploma al Liceo Musicale di Roma.

L’altro ha cominciato una fervida carriera da cantautore e ha incassato molti complimenti sia per la qualità dei testi proposti che per le sonorità offerte. Una famiglia di artisti, e con tutti questi intrecci tra Gino Paoli, i Sandrelli ed i Roca Rey non poteva essere altrimenti