Amanda Sandrelli, chi è l’ex marito Blas Roca Rey: la loro storia

Amanda Sandrelli era sposata con Blas Roca Rey. Ecco cos’è successo fra di loro. Dal primo incontro alla separazione.

Quella tra Amanda e Blas è stata una grande storia d’amore che li ha uniti profondamente. Purtroppo però non sono riusciti a far fronte alla crisi e si sono dovuti dire addio.

Il loro legame li unisce ancora oggi, nonostante entrambi si abbiano trovato dei nuovi amori.

Amanda Sandrelli e Blas Roca Rey: quasi 20 anni di amore

“Un grande amore durato quasi 20 anni da cui sono nati due figli. Ci siamo conosciuti a teatro, facevamo uno spettacolo in cui ci davamo 14 baci ogni sera, almeno la metà erano veri”. E’ così che Roca Rey ha descritto la storia con la sua ex moglie. Sicuramente un amore molto passionale che li ha uniti indissolubilmente per diverso tempo.

E’ per questo che la separazione tra i due non è stata facile. Un periodo molto faticoso soprattutto per la Sandrelli. “C’era un po’ di crisi come in tutte le coppie, ma io avrei combattuto per superare la crisi. Credo che, semplicemente, non mi amasse più”. Queste le parole di lei che comunque ha saputo trovare conforto nella sua indipendenza che la permesso di trovare un nuovo compagno.

Nel tempo, i due hanno mantenuto buoni rapporti. “Con il mio ex marito condividevamo tutto, famiglia e lavoro, il nostro è stato un amore con la A maiuscola. Quando è finita abbiamo cercato di salvaguardare la serenità dei nostri due figli, Rocco e Francisco, adesso abbiamo rapporti civili, lui ha una compagna dalla quale ha avuto una figlia”.

E’ così che la donna ha descritto la loro situazione attuale. Una condizione che ha richiesto a entrambi molti sforzi, ma che li ha fatti rimanere uniti.