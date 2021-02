Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista Giacomo Czerny: età, foto, social, vita privata

C’è un nuovo tronista nella trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Giacomo Czerny. Scopriamo insieme chi è e che cosa fa.

Davide Donadei e Sophie Codegoni prenderanno presto la loro decisione, lasciando di fatto due troni vuoti a Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi ha però in serbo per il pubblico sempre nuove sorprese. I nuovi tronisti infatti sono arrivati in un battito di ciglia, e si tratta di Giacomo Czerny e di Massimiliano Mollicone. Scopriamo dunque insieme tutto ciò che c’è da sapere sul 25enne Giacomo.

Giacomo ha 25 anni e la sua professione è quella del videomaker. Sin da quando era bambino ha coltivato e portato avanti la passione per il cinema, il quale, secondo lui, è una forma d’arte utile per sfuggire alla realtà. Al momento realizza video matrimoniali e spot pubblicitari. Sul corpo ha numerosi tatuaggi, i quali rappresentano per il ragazzo l’esigenza di raccontarsi. “Sento sempre il bisogno di raccontare la mia vita e l’ho sempre fatto con i tatuaggi che mi sono disegnato. Non mi tatuo da un po’ e magari questa può essere l’occasione per scrivere una nuova storia”.

Il ragazzo si è presentato come una persona timida, ma allo stesso tempo socievole. La fedeltà è uno dei punti di forza di Giacomo, soprattutto per quel che riguarda le amicizie, fondamentali secondo il suo punto di vista. In amore ha dichiarato di essere stato talvolta fortunato, ed altre volte meno, e di essere alla ricerca di una ragazza semplice, anche se non è particolarmente incline a giudicare un libro dalla copertina. “Ho sempre odiato l’apparenza fine a sé stessa. Per conoscere bisogna accettare ogni persona, siamo tutti diversi, ma ognuno ha qualcosa da raccontare e insegnare”.

Giacomo Czerny, nuovo tronista di Uomini e Donne: il video di presentazione

Le presentazioni dei due prossimi tronisti di Uomini e Donne stanno già facendo il giro del web. “Sono Giacomo, ho 25 anni e per passione faccio il videomaker.” ha esordito Giacomo Czerny nel video mandato in onda. “Nel cinema e nei video ho sempre trovato una fuga dalla realtà, quello che faccio è cercare di catturare emozioni e sentimenti”. Poi ha continuato: “Sono timido e allo stesso tempo socievole. Vivo di contraddizioni e contrasti, ho diverse sfaccettature del mio carattere. Amo discutere perché penso che dal dialogo possa nascere sempre un punto di vista diverso dal tuo”. Il pubblico non vede dunque l’ora di conoscere Giacomo.