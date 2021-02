Test della personalità, cosa vi colpisce prima dell’immagine?

Questo test serve a tratteggiare le caratteristiche principali della vostra personalità, cosa vedete per primo?

Chiunque abbia avuto un contatto con il mondo esterno e sia stato esposto al giudizio degli altri, avrà riscontrato come spesso all’esterno c’è una considerazione differente rispetto a quella che abbiamo di noi stessi. Tale considerazione è mediata da tanti fattori, che possono essere sociali (lavoro, scuola, sport) e personali (differente modo di vedere il mondo o di comportarsi).

Sebbene ognuno di noi sappia che nessuno può conoscerci fino in fondo e che non è detto che l’impressione che si fanno gli altri di noi corrisponda alla realtà, non è raro che ci si lasci influenzare dal giudizio esterno. Inoltre ci sono momenti della nostra vita in cui siamo talmente stressati ed in difficoltà da non avere abbastanza lucidità per conoscerci a fondo. Questo semplice test ha lo scopo di tratteggiare la nostra personalità e di metterci di fronte a ciò che ci caratterizza.

Test della personalità, cosa vedi nell’immagine?

Ovviamente il test non contiene una verità oggettiva delle cose e non può essere preso come tale. Si tratta di un gioco, dunque se non corrisponde al vostro modo di essere non ve ne crucciate troppo. Il funzionamento del test è lo stesso di tutti quelli che si trovano su internet, dovete individuare il primo elemento che cattura la vostra attenzione.

La libellula

Se avete notato per prima cosa la libellula significa che siete persone equilibrate e che non amate i conflitti. Per stare in serenità con le persone che amate siete disposti a tutto, persino a sacrificarvi. Questa vostra predisposizione però può portare a delle delusioni, visto che non tutti sono disposti a ricambiare.

Il pesce

Se la prima cosa che avete notato, invece, è il pesce significa che siete delle persone attente a ciò che capita nel vostro quotidiano. Siete sensibili e capaci di immedesimarvi facilmente nelle situazioni e nel vissuto degli altri. Questo vi permette di amare incondizionatamente. Se qualcuno vi fa un torto, però, siete capaci di vendicarvi in modo crudele, riuscendo a fare più male con le sole parole a coloro che ve ne hanno fatto.

Lo scarafaggio

Se la prima cosa che avete notato è lo scarafaggio siete delle persone che tendono alla perfezione. Il vostro essere perfezionisti è un vantaggio sul lavoro, ma non nella vita di tutti i giorni. Non tutti amano la vostra puntigliosità ed il vostro atteggiamento può stancarli al punto da convincerli ad allontanarsi da voi.

La pozza d’acqua

Se la prima cosa che avete visto è la pozza d’acqua significa che siete delle persone che amano le sfide. Siete convinti che non ci sia qualcuno superiore ad un altro e per questo motivo quando vi sentite indietro cercate di fare tutto per mettervi alla pari. Non vi piace tuttavia primeggiare, perché per voi è importante fare andare avanti il gruppo, piuttosto che ergervi a leader. Fareste di tutto per rispettare i vostri ideali ed accettate con un sorriso le critiche.

L’occhio

Se infine avete notato per prima cosa l’occhio, significa che siete persone dotate di creatività e intelligenza fuori dal comune. Siete molto curiosi e vi lasciate trasportare dall’entusiasmo quando vi trovate dinnanzi a nuove situazioni. Siete persone socievoli e piacevoli proprio per il vostro modo di essere. Tuttavia, la vostra curiosità vi porta ad una ricerca continua di novità e a stancarvi presto. A volte la vostra vita può essere avvolta dalla noia e non siete mai contenti dei risultati ottenuti, perché guardate sempre oltre. Il consiglio è di cercare di godere di ogni singolo traguardo, anche il più piccolo.