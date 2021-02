Strange Love Rapunzel, chi è Asha Mandela: i capelli rasta più lunghi al mondo

Asha Mandela è diventata celebre per i suoi capelli rasta, i più lunghi al mondo, che le sono valsi il Guinness dei primati. Scopriamo chi è.

Asha Mandela è una donna tutt’altro che ordinaria e riesce a fare scalpore ovunque vada, perché porta con sé un peso abbastanza particolare. Ovunque vada, infatti, Asha trascina con sé i suoi 33,5 metri di capelli rasta.

Nel 2009 Asha Mandela è entrata nel Guinness dei primati per avere i capelli rasta più lunghi al mondo con i loro 33,5 metri. La lunghezza impressionante dei capelli ricorda la favola di Raperonzolo, in quanto anche Asha è in grado di far scivolare i suoi capelli per la lunghezza di un edificio. La donna originaria di Trinidad vive in Florida e si definisce una “Raperonzolo in carne e ossa”. Far crescere i suoi capelli, però, non è una questione di stile per lei: “Era più un cambiamento di vita e una chiamata spirituale. Non mi considero una classica persona coi rasta, ma una persona spirituale“.

Asha Mandela, chi è la donna da Guinness dei primati

Asha si definisce “una sacerdotessa con le treccine” e una persona profondamente spirituale. In una sessione di trucco organizzata appositamente per lei, ha dichiarato che la sua chioma da asciutta pesa tra gli 11 e i 13 chili.

Ma chi si occupa di acconciare i preziosissimi capelli di Asha Mandela? Il suo stilista personale è suo marito che, secondo la donna, è in grado di districare tutti i suoi capelli in soli 30 minuti. Mantenere i capelli puliti è una missione estremamente importante per Asha, che lava il suo cuoio capelluto tra le due e le tre volte a settimana. Per tutti i capelli rasta, invece, insieme al marito riempiono una vasca piena d’acqua e di shampoo alla menta una volta a settimana.