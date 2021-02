Simona Ventura, il ricordo di Funari commuove i fans: la foto è antichissima

Simona Ventura ha ricordato il giornalista italiano Gianfranco Funari con un post strappalacrime pubblicato su Instagram: ecco cosa ha raccontato.

Simona Ventura ha deciso di ricordare il giornalista Gianfranco Funari con un post strappalacrime pubblicato sul suo profilo Instagram. La fotografia pubblicata è vecchissima, tornata tra le mani di Simona grazie alla collaborazione della ex moglie di Gianfranco, e le parole scritte dalla conduttrice in onore dell’amico scomparso nel 2008 hanno lasciato i fans senza parole.

Simona Ventura e i fans ricordano Gianfranco Funari, scomparso nel 2008

“Oggi guardando questa foto di qualche tempo fa (che mi ha inviato la tua ex moglie Rosanna che ringrazio), Gianfra’ mi sei venuto in mente. L’amore per gli USA era già dentro di me (era il 1987) e quella manifestazione in quel di Alassio fu divertentissima!” ha scritto Simona come didascalia del post. Poi ha continuato con una breve critica ai giornalisti contemporanei, che secondo lei non raggiungeranno mai il livello del caro amico: “Chissà cosa avresti pensato di questo mondo 3.0 dell’era del politicamente corretto. Sicuramente, guardando quelle che al tuo cospetto, sono solo pallide e brutte imitazioni, avresti esclamato “quanti cereali sottomarca ve dovete magnà”.

Nella sezione commenti del post i fans di Simona si uniscono al ricordo. “Il grande Funari se avesse assistito a tutto questo scempio avrebbe detto: ve accetterei tutti come a mortadella… fini fini!!! Ciao Gianfranco ci manchi”, ha scritto qualcuno. “E soprattutto quante paglie avrebbe fumato in diretta! Per me sarebbe inc… nero e in televisione durerebbe una puntata poi lo censurano!!! Mitico Funari” ha commentato qualcun altro.