Sabrina Salerno incanta i fan: così sembra una “fata”

Sabrina Salerno riesce ancora una volta a stregare tutti con la sua bellezza, complice un fisico che sembra sfidare il tempo che passa.

Sabrina Salerno stupisce ancora. La splendida ex valletta sfoggia un fisico che non ha nulla da invidiare a quello di colleghe anche ventenni, impreziosito da un abito – ma forse è più corretto chiamarlo costume – davvero unico. Vedere per credere.

La magia di Sabrina Salerno

“Life is ❤️”, la vita è amore: così si legge nella laconica ma efficace didascalia che accompagna l’ultimo scatto pubblicato sa Sabrina Salerno sul suo profilo Instagram. La nota cantante, attrice e showgirl si mostra in una mise da favola, tra spacchi e veli in stile vedo-non vedo, avvolta da una luce soffusa che la fa sembrare una fata.

Va da sé che l’incantesimo ha avuto subito effetto sui suoi tanti e affezionatissimi fan e followers di Instagram (a partire ovviamente dai maschietti). “Non so se apprezzare di più le tue storie in cui parli o i tuoi scatti che pubblichi… @sabrinasalernofficial quali mi consiglieresti… ?? =)))” le domanda retoricamente un ammiratore. Un altro utente chiosa: “Quando lo sguardo è come una calamità!!!!!!!!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋Boys Boys Boys”. E un altro ancora gli fa eco, con un’osservazione maliziosetta: “Secondo me ne hai comperate 3 o 4 di queste camicie 🤗🤗🤗. Buona serata e complimentoni vivissimi 😎😎😎”.

Lo scatto che esalta il decolleté di Sabrina Salerno è stato indubbiamente un ennesimo successo. I fan, stupidi di fronte a tanta bellezza, continuano a ringraziare e sommergere la loro beniamina di “mi piace” e commenti di apprezzamento…