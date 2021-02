Paura a Parigi: furgone contro la folla a la Defense – VIDEO

Un furgone si schianta contro i pedoni a La Défense, vicino a Parigi: il bilancio parla di un morto e almeno un ferito, ignote le cause.

Momenti di paura questo pomeriggio nel quartiere di La Défense, vicino a Parigi: un pedone è stato ucciso e un altro ferito da un furgone che li ha investiti. L’autista è stato arrestato. Alcune fonti parlano di altre persone ferite, in ogni caso al momento è ignoto il movente di quanto accaduto.

La notizia di quanto accaduto viene comunicata dalla prefettura di Hauts-de-Seine. In questi momenti, sono diversi i soccorritori sul posto e l’area è transennata e inaccessibile. Sui social, intanto, arrivano le immagini di quanto accaduto nella giornata di oggi nella zona di Parigi.

Furgone contro la folla vicino Parigi: cosa è accaduto

L’autista del furgone avrebbe rubato il veicolo e avrebbe colpito per un motivo ancora indeterminato due pedoni prima di fuggire a piedi. Lo ha detto la Questura di Parigi. Non è chiaro nemmeno se dunque il pirata della strada conoscesse le due vittime, oltre alla ragione per cui avrebbe agito. Non è dunque chiaro se si tratti di un attacco terroristico o dello gesto isolato di un folle, ma è evidente che questo tipo di allarmi preoccupino la popolazione.

L’uomo accusato di essersi schiantato con il furgone contro almento due pedoni stato arrestato poco dopo, ha aggiunto la stessa fonte interna alla Questura della capitale francese. Secondo la procura di Nanterre, l’uomo arrestato sarebbe un senzatetto. Nessun elemento suggerisce in questa fase un atto terroristico, ha detto la procura in una brevissima nota. Un’indagine è stata affidata alla polizia giudiziaria, che deve far luce sul drammatico episodio.