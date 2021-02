Oroscopo del giorno, giovedì 4 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Ci avviciniamo sempre più al weekend. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 4 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio è finalmente cominciato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunto il momento di scommettere e lanciarsi verso nuove avventure? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 4 Febbraio 2021.

Giovedì 4 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà per voi decisamente tranquilla. L’ideale sarebbe quello di approfittarne per sbrigare tutte le faccende più tediose. Non rimandate nulla a domani e ritagliatevi un po’ di tempo per riflettere attentamente sui vostri prossimi obiettivi.

Toro. Via libera per voi durante la giornata di oggi. Sul lavoro riceverete presto buone notizie. Per quel che riguarda l’amore, avreste bisogno di una bella spinta per ripartire alla carica, e potrebbe darvela proprio un buon amico.

Gemelli. Durante la giornata di oggi potreste inciampare nuovamente nel filo del passato. Cercate di non farvi prendere troppo dalla malinconia e di focalizzarvi sul concreto. Non temete, sono in arrivo delle buone notizie.

Cancro. Non è il momento adatto per lasciarsi sopraffare dalle emozioni. L’ideale sarebbe quello di mantenere la calma e il buon temperamento nonostante lo stress. Sul lavoro sono in arrivo delle turbolenze, restate in allerta.

Leone. Oggi tutte le vostre attenzioni saranno dedicate solo ed esclusivamente a voi stessi. Prendetevi una pausa ed approfittatene per ricaricare le batterie. Rimandate a domani le questioni più importanti, vi farà bene del sano riposo.

Vergine. Durante la giornata di oggi potreste essere più lunatici del solito. Si avverte del nervosismo nell’aria, e molto probabilmente si tratta di ansia da prestazione. Cercate di rilassarvi e tutto si risolverà per il meglio.

Bilancia. La giornata di oggi sarà per voi estremamente fortunata. Non abbiate dunque timore di lanciarvi in qualche nuovo affare e di azzardare con qualche scommessa. Gli astri saranno dalla vostra parte, non temete.

Scorpione. Oggi sarete in attesa di qualcosa che vi terrà sulle spine per tutta la giornata. Intanto cercate di ingannare il tempo con la produttività e di non rimandare niente a domani. Evitate assolutamente di procrastinare.

Sagittario. Le prossime ore si prospettano per voi decisamente piacevoli e divertenti. La compagnia di qualche buon amico potrebbe fare al caso vostro e restituirvi un po’ di serenità dopo un periodo di sacrificio e fatica.

Capricorno. Durante la giornata di oggi il consiglio migliore è quello di staccare un po’ a spina e concedersi del sano relax. Molto probabilmente avete bisogno di ricaricare le batterie, e non c’è niente di male in uno strappo alla regola di tanto in tanto.

Aquario. Molto probabilmente sarete sommersi dagli impegni durante la giornata di oggi. Cercate di rimboccarvi le maniche e di non cedere allo sconforto e alla stanchezza. Non temete, presto il vostro duro lavoro verrà ricompensato.

Pesci. Per affrontare la giornata di oggi avrete bisogno di un bel po’ di grinta. Vi toccherà infatti tirare fuori gli artigli e farvi valere più che mai. Non abbassate la testa ed abbiate fiducia in voi stessi, non sbaglierete.

