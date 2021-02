Oggi in tv, Uomini e Donne: anticipazioni sulla puntata del 3 febbraio 2021

Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne: scopriamo cosa accadrà ai protagonisti del dating show.

Come sapranno gli appassionati di Uomini e Donne, le puntate vengono registrate con largo anticipo e poi spalmate nel corso della settimana quotidianamente. Ciò che potrete vedere oggi nello studio di Maria De Filippi, dunque, è già successo e come sempre sugli avvenimenti ci sono delle anticipazioni. A fornirle, come spesso accade, è il sito specializzato in Gossip ‘Il Vicolo delle News‘.

Nel pezzo ci viene detto che la protagonista della puntata di mercoledì è Aurora Tropea, tirata in ballo dal cavaliere Giancarlo. Ad inizio puntata, infatti, questo viene chiamato al centro dello studio per parlare della frequentazione con Alessandra. Ben presto, però, la discussione cambia focus trasformandosi in una lite con Aurora, sua ex frequentante. Giancarlo sostiene che questa sia solita parlare male di lui alle spalle e sui social.

Uomini e Donne, Aurora Tropea lascia lo studio in lacrime

La dama si difende dalle accuse, smentendo assolutamente di aver parlato male di lui sui social. Ma Giancarlo è convinto di ciò che dice e continua ad andarle contro. Ad un tratto parla di tre video che Aurora gli ha mandato in privato e successivamente li mostra prima a Gianni Sperti e poi al pubblico. Nelle immagini si vede la dama con indosso solo una canotta e una volta completata la visione inizia un’altra furiosa discussione.

L’opinionista Gianni Sperti attacca duramente Aurora che cerca di difendersi come può e trova il supporto di Maria De Filippi. Fortemente scossa dalle accuse e dagli attacchi subiti, però, la Tropea lascia lo studio in lacrime. A quel punto la conduttrice prende parola e critica il comportamento di Giancarlo, il quale ammette di aver esagerato e che l’ex frequentante non meritava un simile attacco davanti a tutti. Nel corso della puntata la De Filippi annuncia il possibile ritorno di una vecchia conoscenza: Veronica Ursida.

