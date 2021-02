Napoli – Atalanta Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Napoli e Atalanta è valido per le semifinali di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la rocambolesca vittoria della Juventus in casa dell’Inter ieri sera, propiziata da due incredibili errori della difesa nerazzurra, stasera torna la Coppa Italia. Ieri, infatti, prima un’ingenuo fallo di Young su Cuadrado in area e poi una paperaccia del duo Bastoni – Handanovic, hanno spianato la strada alla doppietta di Cristiano Ronaldo.

Leggi anche -> Compie 39 anni Filippo Magnini, come è uscito dalle accuse di doping

Stasera la sfida tra due squadre che molto bene stanno facendo in questo campionato e in particolare negli ultimi tempi, ovvero Napoli e Atalanta. Le due formazioni, infatti, occupano le primissime posizioni in campionato, dietro le due milanesi in fuga e la Juventus campione d’Italia. Tra sette giorni, il ritorno a Bergamo.

Leggi anche -> Castan, intervento violento dell’ex Roma: calcio in faccia choc – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Napoli – Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona tra i padroni di casa e gli ospiti orobici è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raiuno a partire dalle 20.45, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro. La telecronaca è affidata a Luca De Capitani e Manuel Pasqual.

Quello di questa sera è il settimo match in terra campana tra le due squadre in Coppa Italia: nei precedenti sei abbiamo avuto 3 vittorie azzurre, 2 bergamasche e 1 pareggio. All’Atalanta la prima vittoria, nel giugno 1973, quindi il pareggio, poi tre volte Napoli. Partenopei che vinsero infatti nel 1982, nel 1987 e più di recente nel 2014. Il 2 ottobre 2018 la vittoria dell’Atalanta per due a uno al San Paolo.

Napoli e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Gattuso e Gasperini stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Manolas, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, L. Insigne.

ATATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.