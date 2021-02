Gli esperti mettono in guardia su un fungo che potrebbe portare ad una nuova spaventosa pandemia mondiale. La parola agli scienziati.

Ad oggi pandemia è una parola che fa paura. Il Covid ha dimostrato quanto può essere devastante e terribile la diffusione di una malattia e di come se ne possano sottovalutare i sintomi inizialmente. Ora gli scienziati stanno mettendo in guardia per la possibile diffusione di una nuova epidemia mondiale a causa di un fungo che causerebbe un’infezione che assomiglia alla candida. Ecco di cosa si tratta e cosa succede se entra a contatto con l’organismo.

Cos’è l’infezione che potrebbe causare nuova pandemia

Secondo gli esperti e i ricercatori del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, si starebbe sviluppando un’infezione che deriva da un fungo, un po’ come la candida. Peccato che questa, secondo alcuni medici e scienziati, sarebbe quasi certamente fatale se a contatto con il sangue. Il superfungo che sta spaventando tutti si chiama Candida Auris e sarebbe davvero molto pericoloso, tanto da poter sfociare in una nuova pandemia mondiale.

L’epidemiologa Johanna Rhodes ha dichiarato: “Una cosa che rende la Candida Auris davvero spaventosa è che rimane sulle superfici per lungo periodo e resiste a qualsiasi cosa.” La dottoressa ha anche aggiunto che il fungo avrebbe una grande resistenza alle medicine, un elemento davvero spaventoso nell’ottica di una nuova epidemia mondiale. Sarebbe talmente pericoloso e rapido nella diffusione, da spingere gli scienziati a paragonarlo alla peste.

Gli esperti stanno evidenziando, più in generale, la necessità di tenere traccia delle nuove malattie e infezioni che si potrebbero diffondere, per avere un maggiore controllo in futuro su virus e batteri potenzialmente pericolosi per la salute mondiale, vista l’esperienza Covid.