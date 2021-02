Matteo Rizzolo, chi è: tutto sul concorrente de La Caserma

Matteo Rizzolo è uno dei concorrenti della prima edizione de La Caserma. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Il percorso di Matteo Rizzolo a La Caserma inizia ufficialmente oggi, mercoledì 3 febbraio, nel corso dell’attesissima seconda puntata del reality. In attesa di scoprire come si approccerà al programma e al resto del gruppo, conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Matteo Rizzolo

Matteo Rizzolo è nato nel 2000 a Palermo (non è dato sapere il giorno esatto), dunque ha 21 anni. Ha vissuto per diverso tempo ad Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, e 8 anni fa si è trasferito a Parma, dove vive attualmente insieme ai suoi genitori e ai suoi fratelli (con questi ultimi, parole sue, ha un rapporto di amore-odio).

Matteo Rizzolo è uno studente di Scienze Motorie e al tempo stesso lavora come organizzatore di eventi e viaggi, curando un apposito blog. La sua terra d’origine gli manca molto, così come l’adolescenza, che dice di non aver vissuto pienamente. In passato ha giocato a calcio nel ruolo di portiere. Il concorrente de La Caserma ha un profilo attivo su Instagram, con un numero di follower in rapida crescita.

Perché Matteo Rizzolo ha deciso di prendere parte a La Caserma? Come lui stesso ha spiegato, vuole mettersi alla prova per la prima volta lontano dalla sua famiglia in un contesto stimolante e impegnativo. Ha promesso che rispetterà con dedizione le norme regole del programma, anche se a preoccuparlo è l’aspetto fisico. Riuscirà ad arrivare al termine dell’avventura?

