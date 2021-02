Massimiliano Mollicone, chi è il tronista di Uomini e Donne: età, foto, lavoro, social

Massimiliano Mollicone è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne 2021. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Biondo, occhi azzurri e un ciuffo ribelle. Queste le prime caratteristiche se si vedono guardando il 20enne. Sicuramente non possa inosservato per il suo aspetto fisico, ma oltre a questo dettaglio c’è una forte personalità.

Un passato difficile che lo ha aiutato, nel bene o nel male, a diventare l’uomo che è oggi. Le difficoltà con gli amori passati non lo hanno scoraggiato ed è pronto a trovare la sua anima gemella.

Massimiliano Mollicone: un passato fatto di luci e ombre

Massimiliano ha 20 anni e viene da Anzio. Nel video di presentazione ha parlato di una delle esperienze più difficili della sua vita: l’abbandono del padre. Il 20enne ha raccontato che quando aveva solo 13 anni, il genitore ha deciso di lasciare casa. Da quel momento in poi sono inizia dei seri problemi economici per lui e per la sua famiglia.

“Prima il nostro frigo era sempre pieno. Ci siamo trovati a fare la fila alla Caritas perché non sapevamo come fare la spesa. E’ stata l’esperienza che più mi ha formato nella vita”. Nonostante la giovane età, il ragazzo ha deciso di aiutare la famiglia cercandosi un lavoro per contribuire alle spese.

“Mi sono sempre dato molto da fare, ho lavorato come muratore, barista. E da qualche tempo ho iniziato a lavorare come carrozziere per avere la mia piccola stabilità economica”. Parole che fanno ben capire la sua maturità. Un ragazzo che è dovuto crescere in fretta per aiutare le persone a lui vicine.

Un passato difficile che però non gli ha impedito di continuare a credere nell’amore. “Mia mamma mi ha sempre iniziato a credere nell’amore”. Le delusioni passate non lo spaventano ed è pronta a buttarsi in una nuova avventura. Spera di incontrare una ragazza che gli faccia vivere momenti spensierati e felici.