Mario Draghi, chi è la figlia Federica Draghi: età, foto, lavoro, vita privata

Conosciamo meglio la carriera e la vita privata di Federica Draghi, figlia di Mario: ecco tutte le curiosità sulla donna

Federica Draghi, figlia del più noto Mario, è responsabile del Business Development a Genextra dal maggio 2006. La donna ha svolto tante attività a partire dalla valutazione di nuove opportunità di investimento al partnering, licensing e pianificazione della strategia di sviluppo delle società controllate del gruppo Genextra. In passato la figlia di Mario Draghi è stata protagonista con la technology transfer con Windham Venture Partners per la commercializzazione di tecnologie nell’ambito del life science ed il Science and Technology Ventures, il technology transfer unit della Columbia University. Ancora prima è stata postdoc all’MRC di Cambridge UK. Inoltre, la donna ha ottenuto un MBA dalla Columbia University ed un PhD in biochimica dalla Sapienza, Università di Roma.

Leggi anche –> Renzi, è rottura: Fico al Quirinale, il messaggio di Mattarella

Leggi anche –> Mario Draghi, chi è: età, carriera, vita privata dell’economista

Mario Draghi, le novità sulla figlia Federica

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nel maggio 2020 la stessa donna è entrata con una piccola quota dello 0,11% nel capitale di Metis Precision Medicine (Mpm), società biotech torinese fondata da Paolo Comoglio e Rinaldo Giovinazzo, titolari rispettivamente del 33% e dell’11%, focalizzata sullo sviluppo di terapie di precisione in oncologia. Inoltre, la figlia di Mario Draghi l’ha reso nonno.