Mario Draghi, chi è la sorella Andreina Draghi: celebre storica dell’arte

Andreina Draghi, la sorella di Mario, è una valente studiosa e storica dell’arte, esperta di restauro. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Mario Draghi e i suoi fratelli Andreina e Marcello rimasero orfani di entrambi i genitori quando erano appena adolescenti. Il papà, Carlo Draghi, padovano, entrò in Banca d’Italia nel 1922 per poi passare all’IRI di Donato Menichella e in seguito alla Banca Nazionale del Lavoro; la mamma, Gilda Mancini, era invece una farmacista originaria di Monteverde (Avellino). Morirono entrambi a breve distanza nel 1962-1963 e da quel momento in poi a prendersi cura dei tre fratelli è stata una zia, sorella del padre. Consociamo Andreina più da vicino.

L’identikit di Andreina Draghi

Come accennato, Andreina Draghi è un’affermata studiosa e storica dell’arte. Nel corso della sua lunga carriera ha assunto incarichi di prestigio presso la Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Lazio, ricoprendo tra l’altro quello di direttore del Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma, che ha sede in quella che fu la grandiosa dimora papale del veneziano Paolo II Barbo (1464-1471), grande appassionato di collezionismo e iniziatore ideale del destino museale e artistico dell’edificio.

Andreina Draghi, appassionata di verde (sua l’idea di un corso di giardinaggio se non palazzo Venezia), ha inoltre curato molti restauri e dato alle stampe molti saggi e articoli scientifici. In particolare, la possibilità di ammirare oggi gli splendidi affreschi, ritrovati nell’Aula gotica del Monastero dei Santi Quattro Coronati a Roma, è dovuta a una lunga e impegnativa campagna di restauri da lei curata e che ha portato a sorprendenti scoperte, aprendo nuove strade interpretative e nuovi punti di vista sulla cultura artistica operante a Roma nel corso del Duecento.

