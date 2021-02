Mario Draghi, chi è la moglie Serena Cappello: età, foto, carriera, vita privata

Mario Draghi, ex presidente della BCE ed economista, è il marito di Serena Cappello. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Nelle ultime ore c’è Mario Draghi sotto la luce di tutti i riflettori della Nazione. L’uomo, ex presidente della BCE, economista e banchiere italiano, è stato convocato al Colle dal presidente Sergio Mattarella, e sono in molti a pensare che lo abbia fatto per formare con lui un nuovo governo. Al fianco dell’economista c’è la signora Serena Cappello, la sua splendida moglie. Leggiamo insieme chi è la donna e qualche dettaglio in più su di lei e sulla sua vita privata.

Maria Serenella Cappello, conosciuta come Serena Cappello, è la moglie del possibile futuro premier dello Stato italiano. La donna è convolata a nozze con Draghi nel 1973, ben 48 anni fa. La signora sembrerebbe provenire da una famiglia nobile, in quanto discendente di Bianca Cappello, la sposa del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici. Una delle più grandi passioni di Serena Cappelli è la letteratura inglese, di cui la signora è infatti molto esperta.

Serena e Mario hanno insieme dato alla luce due figli, Federica e Giacomo. La loro famiglia però ha accolto qualche tempo fa un ulteriore membro, il quarto precisamente, un cane. Il bracco ungherese è il compagno di avventure di Draghi, il quale sembrerebbe essere davvero molto affezionato all’animale.

Mario Draghi, i due figli dell’economista e di Serena Cappello

Mario Draghi e Serena Cappello, che si sono sposati nel 1973, hanno insieme dato alla luce due splendidi figli, Federica e Giacomo. La ragazza ha scelto di battere il sentiero delle scienze. Si è infatti laureata in biologia e ha conseguito a New York un master sul business. Al momento è a capo di una multinazionale che si occupa di biotecnologie. Il fratello Giacomo ha invece conseguito la laurea alla Bocconi di Milano, ed attualmente lavora come trader finanziario presso la Morgan Stanley.