Luigi Favoloso ha tradito Elena Morali, spuntano le prove clamorose

Novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Elena Morali, che ha scoperto un presunto tradimento del fidanzato Luigi Favoloso

Una scoperta incredibile quella fatta dalla influencer Elena Morali, ex concorrente dell’Isola dei famosi e de La Pupa e il secchione. Novità importanti con il suo fidanzato Luigi Favoloso: è spuntato così un filmato che vede quest’ultimo che entra in casa con una ragazza bionda, ma si vede chiaramente che non è lei. Due storie sul profilo Instagram dell’influencer postate per denunciare ciò che sarebbe accaduto. L’obiettivo di Elena era quello di tornare indietro nelle registrazioni delle telecamere di casa per ritrovare un video del suo amico, Luca Tassinari, mentre era intento a cantare a squarciagola durante la festa di compleanno.

Luigi Favoloso Elena Morali, ancora una rottura?

La stessa Elena Morali ha svelato a tutti di non essere lei ed ci sarebbe stato così un possibile tradimento del compagno nei suoi confronti, ma potrebbe essere anche semplice una semplice amica. Al momento non si conoscono i dettagli dopo che la coppia è tornata insieme dopo vari litigi per tanti mesi. A breve così potrebbe arrivare un chiarimento importante da parte dei due. Una scoperta incredibile avvenuta proprio poche ore fa. Cos’è successo realmente con Luigi Favoloso?