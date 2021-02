Lucia Annunziata marito, chi è Daniel Williams: i due hanno una figlia

News Lucia Annunziata marito, lei è sposata con lo statunitense Daniel Williams. Cosa fa l’uomo al quale ha dato la figlia Antonia.

Chi è Daniel Williams? Lui è il secondo marito di Lucia Annunziata e, proprio come lei, lavora nell’ambito del giornalismo. Di nazionalità statunitense, Williams è uno dei principali esperti del mondo arabo e per lungo tempo ha lavorato come corrispondente per il ‘Washington Post’ in Medio Oriente. È anche un attivista di Human Rights Watch ed un fervido sostenitore dei diritti umani.

Le sue inchieste hanno puntato il dritto contro diversi casi di violazione del rispetto della dignità umana. Lui e Lucia Annunziata si sono sposati circa 30 anni fa. Per la giornalista Rai originaria di Sarno si era trattato del secondo matrimonio. La coppia ha avuto poi una figlia, Antonia Williams, nata nel 1993. Pure la ragazza ha seguito le orme di mamma e papà lavorando nel mondo del giornalismo, per l’Huffington Post. Risale al 2011 una controversa vicenda con protagonista proprio Daniel Williams, il quale subì un arresto da parte delle autorità egiziane mentre si trovava a Il Cairo.

Lucia Annunziata marito, quando Daniel Williams venne arrestato in Egitto

Assieme a lui vennero tratti in stato di fermo diversi altri attivisti. E fu la Annunziata a raccontare tale circostanza all’AdnKronos, ai tempi.Human Rights Watch aveva descritto le concitate e controverse fasi dell’arresto, riferendo come si trattasse di una operazione volta a sabotare palesemente la raccolta di dati e di supporto morale data ai dissidenti dell’allora regime dittatoriale del presidente Hosni Mubarak.

La detenzione del marito di Lucia Annunziata avvenne il 3 febbraio 2011 a Il Cairo, proprio nei giorni finali del regime. Anche se da allora la situazione politica all’ombra delle Piramidi non è affatto migliorata. In quella occasione Human Rights Watch venne attaccata da poliziotti ed esponenti dell’esercito egiziano, con i suoi osservatori sottoposti ad interrogatorio e poi portati via in un furgone.