Lavorare nel Regno Unito dopo Brexit: regole 2021

Lavorare nel Regno Unito dopo la Brexit, le regole in vigore dal 2021.

Il tanto temuto “no deal” non ha avuto fortunatamente successo. L’Unione Europea e il Regno Unito sono scese ad un compromesso e sebbene non sia facile andare a lavorare e vivere in Gran Bretagna, non è senz’altro impossibile. Di seguito le regole e le soluzioni per andare a vivere e lavorare in Gran Bretagna nel 2021.

Le regole per lavorare nel Regno Unito nel 2021

I punti interrogativi sono tanti, ma sono numerose anche le risposte. Come fare quindi per lavorare nel Regno Unito? Il Governo britannico ha istituito un nuovo sistema sull’immigrazione a punti. Il nuovo programma prevede uno schema di regole ferree con nessuna agevolazione per i cittadini provenienti dall’Unione Europea. Tuttavia, il nuovo sistema è basato sulla meritocrazia. Gli immigrati più meritevoli che dimostreranno di poter contribuire all’economia del Regno Unito avranno la possibilità di rimanere nel Paese.

Se non si rientra in questo gruppo di lavoratori meritevoli con alti titoli di studio, l’immigrato deve necessariamente trovare un lavoro con una remunerazione di almeno 25.600 euro, ma soprattutto deve tassativamente dimostrare di avere una conoscenza discreta della lingua inglese (B1).

Per ciò che riguarda il visto, ammonta fra le 610 sterline e le 1409, dipende dal lavoro e dalla remunerazione. Si ricorda anche che oltre alla spesa obbligatoria del visto, vi è anche quella del sistema sanitario nazionale britannico (NHS) che ammonta a 624 sterline.

Informazioni utili e documenti importanti

Dal momento che anche viaggiare comporterà numerosissimi cambiamenti, una delle prime domande che ci si pone è: come ci si reca nel Regno Unito per cercare lavoro?

Non vi servirà un visto all’istante o prima di recarvi in Inghilterra, però potrete soggiornare nel Paese per solo 3 mesi continuativi, per un totale di 180 giorni. Fino ad ottobre basterà la carta d’identità o il passaporto.

