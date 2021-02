Ivana Spagna, chi è il manager ed ex fidanzato Ugo Cerruti

Per molto tempo Ivana Spagna ha avuto come fidanzato Ugo Cerruti, suo agente divenuto poi molto altro. Perché poi tutto è finito.

Il passato sentimentale di Ivana Spagna è costellato di non pochi episodi salienti. La cantautrice originaria di Valeggio sul Mincio ha avuto dei compagni che hanno fatto parte della sua vita in maniera importante, ed anche a lungo. C’è stato ad esempio Patrick Debort, un modello ed anche arrangiatore con cui Spagna aveva intrapreso un fidanzamento lungo 8 anni, dal 1984 al 1992.

La coppia poi si sposò a Las Vegas nel 1992 ma le loro nozze durarono solamente una settimana. Dopo Debort ecco poi arrivare nella sua esistenza Ugo Cerruti. Lui è un avvocato, diventato suo agente. Da cosa nasce cosa ed ecco che i due hanno travalicato il fatidico confine che separa le questioni di lavoro da quelle sentimentali. Oltre ad essere manager, Cerruti è diventato poi anche fidanzato di Ivana. Anche questo rapporto però è culminato con una separazione, dopo 15 anni fatti di momenti belli ma anche di altri meno piacevoli. La parola fine giunse nel 2016, su iniziativa di lei. E Spagna ne parlò apertamente e senza alcun filtro durante una intervista concessa a ‘Vanity Fair’. Il tutto si era consumato appena un mese prima.

Ivana Spagna, il fidanzato più giovane venuto dopo Cerruti

La cantautrice affermò di avere preso la scelta di lasciare Ugo Cerruti perché ormai i litigi, le discussioni ed anche i tradimenti da parte di lui avevano preso il sopravvento. Una relazione così diventa tossica e non ha senso di esistere. Ma i due hanno conservato un buon rapporto reciproco perché comunque l’affetto resta, specialmente dopo tanto tempo. E poi c’è comunque la sfera professionale che legava Spagna ed Ugo Cerruti. In seguito, anche un altro fidanzamento è naufragato.

In quella circostanza lei si era messa con un uomo più giovane di 18 anni. Il quale desiderava costruire una famiglia. Ma all’epoca la cantautrice aveva 64 anni e non poteva esaudire quel desiderio. Per cui meglio farsi da parte anche in questa circostanza, nonostante un amore sincero, vero e tanto bello. Al punto che Spagna ne ha parlato anche in un suo brano ‘Nessuna come è te’, inserito nell’album ‘1954’.