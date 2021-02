Ivana Spagna, l’addio al fidanzato più giovane di 18 anni: non potevo dargli un figlio

By

Ivana Spagna ha raccontato di essersi separata da un fidanzato più giovane di 18 anni perché non poteva dargli un figlio.

Poco prima dell’uscita del suo ultimo album –1954 – la cantante Ivana Spagna ha raccontato a Storie Italiane, la fonte d’ispirazione di uno dei pezzi contenuti nella sua ultima fatica artistica. Il brano si chiama ‘Nessuno è come te‘ e parla di una storia d’amore vissuta dalla cantante proprio mentre lavorava all’album. Una storia d’amore passionale e folle che però si è dovuta concludere per ragioni al di sopra della volontà di entrambi.

Nell’intervista concessa ad Eleonora Daniele nel 2019, Ivana racconta esattamente cos’è successo tra lei ed il fidanzato: “Il mio nuovo singolo fa parte dell’album 1954, la mia data di nascita, e dentro c’è una canzone ‘Nessuno è come te’, racconta una storia d’amore che ho vissuto con un uomo più giovane di 18 anni. E’ successo pochissimo tempo fa, un anno fa circa: mi sono dovuta fare da parte, ho 64 anni e non potevo dare i figli a questa persona”.

Ivana Spagna: “In amore bisogna sapersi fare da parte”

Insomma la cantante non avrebbe mai voluto separarsi da quella persona che amava in modo intenso nonostante lo conoscesse solo da pochi mesi. La sua esperienza e la razionalità l’hanno portata però a capire che continuare la relazione d’amore avrebbe in qualche modo danneggiato la persona che amava, privandola di una possibilità importante: diventare padre.

Non si è trattato di una scelta facile e Ivana lo sottolinea: “La storia era talmente bella, talmente folle che mi ha portato a scrivere questa canzone. A volte se si ama veramente bisogna sacrificarsi”. Un concetto difficile da accettare per molti, ma che corrisponde all’essenza stessa dell’amore: ovvero cercare di fare la cosa giusta per permettere alla persona amata di vivere al meglio la propria vita.

