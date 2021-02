Governo, quando il Pd diceva: “Mario Draghi non accetterà” – VIDEO

La soluzione alla Crisi di Governo, quando il Pd diceva: “Mario Draghi non accetterà”, il video con le dichiarazioni dei leader.

“Mario Draghi non accetterà mai”, così parlava Romano Prodi in un’intervista facendo riferimento alla possibilità che l’ex presidente della BCE potesse accettare un incarico come presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Evidentemente si sbagliava e si sbagliavano molti altri leader.

In un video pubblicato sul profilo Instagram di ‘Striscia la notizia’, vengono messi insieme diversi leader del centrosinistra ma non solo – c’è anche l’editore De Benedetti, ad esempio – che sottolineavano come non ci fosse il “rischio” di un governo Draghi. Proprio perché appunto quest’ultimo non avrebbe mai accettato.

Governo Draghi, le parole dei leader Pd qualche tempo fa

Insomma, a partire dal padre dell’Ulivo, Romano Prodi, due volte presidente del Consiglio, in tanti in questi mesi hanno detto che mai Draghi avrebbe potuto accettare quel tipo di incarico. Invece, sebbene con riserva, l’ex presidente della BCE non ci ha pensato troppo per dire sì alla proposta di Mattarella di dare appunto vita a un esecutivo che potesse intercettare forze politiche di opposte fazioni.

“Io il governo Draghi non lo vedo”, diceva l’ex ministro Andrea Orlando. E l’editore De Benedetti aggiungeva: “Non ho mai pensato per un istante che Draghi potesse essere presidente del Consiglio”. Sono solo tre esempi: in più occasioni, da diverse parti, si era paventata l’ipotesi di un governo Draghi che sostituisse il Conte-bis. Chi fino a ieri non ci credeva, oggi dovrà rivedere i suoi calcoli. Anche se la strada per la sua formazione, al momento, appare in salita.