Francesca Fioretti, dopo Astori trova l’amore con Kolarov FOTO

Il settimanale ‘Chi’ mostra la coppia a sorpresa Francesca Fioretti Kolarov mentre si scambia un tenero bacio. Entusiasmo dei fans alle stelle.

Che grossa sorpresa nel vedere Francesca Fioretti ed Aleksandar Kolarov baciarsi in pubblico. Il settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini piazza un grosso scoop e divulga le foto della compagna del compianto Davide Astori in atteggiamenti intimi con il difensore dell’Inter.

Leggi anche –> Morte Davide Astori, Francesca Fioretti rompe il silenzio: ora dico basta

La campana, originaria della località di Maddaloni, in provincia di Caserta, a marzo del 2018 disse addio al suo Davide. Il calciatore bergamasco morì nel sonno mentre si trovava con i compagni di squadra della Fiorentina in ritiro ad Udine. La squadra viola avrebbe dovuto scendere in campo in Friuli contro l’Udinese quello stesso giorno. Invece compagni di squadra, staff medico e personale dell’hotel fecero questa tragica scoperta, con Astori deceduto durante il sonno notturno per un problema di natura cardiaca. A distanza di tanto tempo ancora si discute sulle responsabilità legate al via libera dell’idoneità sportiva, nonostante il problema al cuore che affliggeva Astori.

Leggi anche –> Davide Astori, l’ultima rivelazione: la morte non poteva essere evitata

Francesca Fioretti Kolarov, tutti sono contenti di vederli insieme

Intanto la Fioretti ha metabolizzato la tragica perdita del padre di sua figlia Vittoria. Ora è tempo di innamorarsi di nuovo, ed ecco che c’è Aleksandar Kolarov pronto a segnare il suo gol più bello. Il terzino serbo, all’occorrenza anche difensore centrale, il vizio del gol ce l’ha essendo uno specialista dei calci piazzati. Ed in tanti stanno manifestando il loro entusiasmo nel vedere insieme Francesca Fioretti e Kolarov.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Davide Astori, archiviato il processo al medico accusato per la sua morte

Lei aveva proprio bisogno di un altro uomo capace di prenderla per mano e di percorrere un lungo percorso assieme. Ovviamente sempre nel ricordo e nel rispetto più totali di quella che è la figura del compianto Davide Astori. Lui rimarrà sempre una importante figura di riferimento sia per Francesca che per la loro figlia Vittoria.