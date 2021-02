Emanuele Cimadoro, chi è il concorrente de La Caserma: età, foto, carriera

By

Emanuele Cimadoro è tra i giovani partecipanti del docu-reality di Rai2, La Caserma, nato dal successo de Il Collegio.

Emanuele Cimadoro è tra i giovani protagonisti ufficiali della prima edizione del docu-reality di Rai 2, in onda dal 27 gennaio, “La Caserma“. Il ragazzo è uno studente ventunenne di Fino Morasco, entrato nel programma a partire dalla seconda puntata.

Emanuele Cimadoro si è descritto come un ragazzo attivo, esuberante, un indisciplinato cronico, amante degli scherzi e delle nuove relazioni. Nella sua presentazione ha detto di essere un ragazzo che odia le sveglie: “Quando sono a casa svegliarmi è un forte problema“. Ha scelto di partecipare al docu-reality “La Caserma” per dimostrare a chi dubita di lui che è in grado di essere responsabile e serio quando lo desidera. E’ nato il 15 luglio, ha due cani e tra le passioni figura il tiro con l’arco.

Emanuele Cimadoro, tra i concorrenti de La Caserma

Il giovane ventunenne Emanuele frequenta la IATH Academy e, del suo ingresso al reality “La Caserma“, ha detto che: “Raga, ve lo giuro: non ci sto dentro. Sto stra in aria. Sto continuando a camminare intorno in taverna. Sono stra emozionato. Mi sento tipo una tredicenne che ha appena parlato con la crush“.

Emanuele Cimadoro si metterà alla prova nel reality di Rai2, “La Caserma“, che si pone l’obiettivo di far superare ad un gruppo di ragazzi e ragazze i loro limiti psicologici e fisici. Riuscirà il ventunenne a dimostrare alle persone a casa di essere una persona seria e responsabile o inizierà a combinarne di tutti i colori nella caserma?