Elisa Isoardi, un post allenamento da urlo: i followers impazziscono

Elisa Isoardi riesce sempre a stupire i suoi followers. Il suo post di Instagram è stato interessato da una pioggia di commenti e likes.

La conduttrice televisiva ed ex modella sa sempre presentarsi al meglio. Anche una foto post allenamento riesce a scatenare l’ammirazione dei suoi fan.

L’ex di Matteo Salvini ama tenersi in forma e le piace molto fare sport. Negli ultimi tempi si è molto parlato di lei soprattutto per la sua partecipazione al programma “Ballando con le Stelle“.

Elisa Isoardi: lo scatto che incanta il web

La Isoardi torna a incantare il mondo del web con la sua bellezza. La donna ama molto pubblicare post che la ritraggono nei momenti quotidiano o mentre è immersa in un nuovo progetto. Ovviamente non mancano foto del sua terra e della natura: essendo molto sportiva ama sia il mare che la montagna.

Amatissima dal pubblico e molto seguita sui social. Questa volta ha postato una foto mentre si allenava. Si starà forse preparando alla sua futura esperienza come naufraga nel programma “L’Isola dei famosi“?.

Il programma di Canale 5 inizierà subito dopo la conclusione de “Il Grande Fratello Vip” e per il momento si susseguono ipotesi sui possibili candidati. Per il momento l’unica certezza è il nome di Ilary Blasi che sarà al timone del programma. Tutto il resto è avvolto in un velo di mistero: Alvin sostituito da Elenoire Casalegno, e tanti nuovi opinionisti tra cui Tommaso Zorzi che però è ancora all’interno della casa. A lasciare tutti a bocca aperta è stato vedere il nome della Isoardi tra l’elenco dei naufraghi.

Una partecipazioni del tutto inaspettata. Un vero e proprio addio alla Rai dopo anni in cui a lavorato per il palinsesto. Se effettivamente parteciperà al programma di Canale 5, sarà il suo debutto in Mediaset e forse l’inizio di altre collaborazioni.