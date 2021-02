Paura per Dries Mertens, incidente aereo per l’attaccante del Napoli: in Belgio l’atterraggio non è andato per il verso giusto.

Grande paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per l’attaccante del Napoli, Dries Mertens: il calciatore, il più prolifico di sempre della storia della società partenopea, sabato scorso ha avuto un piccolo incidente con il velivolo noleggiato per raggiungere il Belgio. Il piccolo aereo infatti è uscito fuori pista in fase di atterraggio.

Leggi anche –> Mertens infortunio, brutte notizie per il fantacalcio: i tempi di recupero

A determinare l’incidente sarebbero state le avverse condizioni atmosferiche, ma a quanto pare non ci sarebbero state conseguenze gravi per l’equipaggio a bordo. Mertens e gli occupanti dell’aereo sono infatti usciti tutti illesi, sicuramente spaventati ma senza danno alcuno. Il calciatore come noto è infortunato.

Leggi anche –> Calcio, il Napoli nei guai: l’annuncio su Dries Mertens

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Incidente aereo per Dries Mertens: cosa è accaduto

Dries Mertens, infatti, è ancora alle prese con i problemi alla caviglia che lo tormentano da settimane. Si era infortunato durante la partita contro l’Inter in campionato e quindi non era più rientrato in campo. Adesso per lui arriva un’altra brutta disavventura, fortunatamente appunto senza conseguenze per la propria incolumità. L’attaccante sabato era atteso in Belgio per curarsi in una clinica di Anversa.

Ma – come riportato dal quotidiano Het Laatste Nieuws – qualcosa durante la fase di atterraggio non è andata come doveva andare. All’aeroporto di Deurne, vicino Anversa, il velivolo noleggiato ha avuto dei problemi. Quindi è finito fuori pista e a giudicare dalle testimonianze riportate avrebbe lasciato vistose tracce sul terreno. Solo una grande paura in ogni caso per Dries Mertens, in cura presso la clinica Move To Cure diretta da Lieven Maesschalck, il suo fisioterapista personale. Quel che è certo è che per lui non è un periodo sereno.