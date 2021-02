Denis Brioschi, chi è il concorrente de La Caserma: età, foto, vita privata

Denis Brioschi è uno dei partecipanti del docureality di Rai2, La Caserma. Il concorrente entra alla seconda puntata.

Denis Brioschi è uno dei concorrenti ufficiali della prima edizione de “La Caserma“, il docu reality di Rai 2 in onda dal 27 gennaio. Il ragazzo originario del Brasile è entrato alla seconda puntata.

Denis Brioschi è uno studente ventiduenne che viene da Nova Milanese (Monza Brianza), dove vive con i suoi genitori adottivi da quando ha tre anni. E’ iscritto all’università all’indirizzo Turismo, management e territorio presso lo IULM. Nel suo video di presentazione ha detto che: “Mi piace ballare. E’ da tanti anni che frequento una scuola. Facciamo i musical e l’insegnante della scuola dove vado non può fare a meno di me. Finire in una caserma è un po’ come rinchiudermi. Però uno dei miei motti è ‘mai arrendersi’“.

Denis Brioschi ha deciso di partecipare al reality di Rai2 “La Caserma” perché è da sempre affascinato alla leva militare, che nel suo Paese d’origine è ancora obbligatoria. Ama viaggiare e condivide spesso su Instagram le sue mete: tra i viaggi più recenti si annoverano la Sardegna, la Spagna, Zanzibar e il Portogallo.

Nella sua vita il giovane ha già lavorato in diversi ambiti: come commesso, addetto alla ristorazione, animatore in Sardegna, creatore di contenuti digitali, agente di viaggio e cameriere. Ha conseguito il diploma di indirizzo economico turistico con 84/100. v