Danilo Toninelli, chi è l’ex ministro: moglie, figli, carriera FOTO

Chi è Toninelli, uno degli esponenti più noti del Movimento 5 Stelle nonché ex ministro nel primo governo targato Giuseppe Conte.

Chi è Danilo Toninelli? L’esponente del Movimento 5 Stelle, ministro dei Trasporti da giugno 2018 a settembre 2019 nel primo Governo Conte, è originario della provincia di Cremona. E più precisamente della località di Soresina, dove è nato il 2 agosto 1974. Come titoli di studio ha al suo attivo la maturità scientifica conseguita al ‘Pascal’ di Manerbio, nel Bresciano, e la laurea in Giurisprudenza, arrivata nel 1999 all’Università degli Studi di Brescia. La sua votazione finale fu di 100/110.

Il suo primo approccio al mondo del lavoro lo vede entrare nell’Arma dei Carabinieri nello stesso anno, diventando Ufficiale di Complemento. Resta esponente delle forze dell’ordine solamente per due anni, visto che poi diventa impiegato in una compagnia di assicurazione, la Vittoria. Qui ha svolto gli incarichi prima di liquidatore sinistri e poi di ispettore tecnico. L’ingresso in politica avviene nel 2010, dopo avere fondato la sezione del Movimento 5 Stelle della provincia di Cremona. Si candida prima come consigliere provinciale e poi come consigliere comunale a Crema, senza tuttavia ottenere alcuna nomina.

Toninelli, dove vive con la moglie ed i figli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo Toninelli (@danilotoninelli)

L’appuntamento è solo rimandato di qualche anno: la sua consacrazione avviene nel 2013 diventando deputato pentastellato nella circoscrizione V di Lombardia 3. Inoltre ottiene anche le cariche di vicepresidente della I Commissione della Camera dei Deputati e della Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni, lasciata nel luglio 2015.

Il prossimo step di Toninelli è la nomina a capogruppo al Senato del M5S, mentre il punto più alto è quello che lo vede titolare del Dicastero dei trasporti con il primo Esecutivo Conte. Attualmente Toninelli vive a Castelleone, Comune sempre della provincia di Cremona, assieme alla moglie Maruska Lavezzi ed ai loro due figli piccoli, Leonida e Soleste. Maruska è nata nel 1977. Sui social, l’ex ministro ha un profilo su Instagram che conta 120mila follwers ed uno su Facebook.