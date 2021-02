Chi è Simone Peroni, nuova recluta de La Caserma

Tutto quello che sappiamo su Simone Peroni, il giovane nuova recluta del docu-reality di Rai 2 La Caserma.

Simone Peroni è la giovane nuova recluta del docs-reality “La Caserma”, in onda su Rai 2. Durante il suo video di presentazione ha detto di aver deciso di partecipare al reality dopo che diversi amici gli hanno consigliato di “provare la vita militare”. Grazie al suo stile di vita non ci si aspetta che avrà particolare difficoltà ad abituarsi alla quotidianità della caserma.

Simone Peroni: vita privata

Simone Peroni è nato a Bolzano e ha 20 anni. I suoi genitori di chiamano Sabrina e Giorgio, e lui è il terzo di sei figli. I suoi due fratelli maggiori, però sono nati da una precedente relazione della sua madre. Simone è stato in televisione nel 2012, quando la sua famiglia ha partecipato al programma SOS Tata. Lui oggi non vive più con la grande famiglia, ma in campagna con il nonne, dove si è costruito una casetta tutta sua.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Potrebbe interessarti leggere anche —> Chi è Andrea Giovanni Fratino, nuova recluta de La Caserma

Simone studia agraria e lavora come giardiniere. Il suo sogno è quello di trasferirsi in Australia e fare il contadino in maniera completamente autonoma. Il ragazzo, infatti, non ama la città ma preferisce vivere immerso nella natura, sopratutto in montagna. Non apprezza nemmeno la tecnologia e i social, e infatti i suoi profili sono introvabili.