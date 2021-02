Chi è Elia Giorgio Cassardo, la recluta ribelle de La Caserma

Nuove reclute in arrivo a “La Caserma”: da stasera su Rai2 otto nuovi giovani si sfideranno nel reality. Elia Giorgio Cassardo è uno di questi.

Ormai tutti conoscono “La caserma”, il nuovo reality di Rai 2 dove un gruppo di giovani deve vivere per un mese in una caserma militare senza telefoni, computer o connessione internet. Nella seconda puntata del programma (iniziato questo 27 gennaio) i ragazzi dovranno imparare l’arte del camouflage così da nascondersi perfettamente nella natura. La prova più difficile, però, sarà sicuramente la corsa zavorrata: le squadre si sfideranno per la prima volta, imparando a fidarsi l’uno dell’altro per riuscire a portare a termine la corsa. C’è però una novità: il numero di “reclute” si allarga, perchè arriveranno 8 nuovi ragazzi nel programma.

Una recluta ribelle

Elia Giorgio Cassardo forse sarà il concorrente che avrà più difficoltà a seguire le regole: il diciannovenne (che ora studia in una scuola privata) in passato è stato espulso dal liceo per cattiva condotta. “Sono uscito da un periodo un po’ buio. E nel periodo buio uno può andare incontro a brutte abitudini” dice nel suo video di presentazione.

Leggi anche -> Denis Brioschi, chi è il concorrente de La Caserma: età, foto, vita privata

Elia Cassardo dice che, nonostante la maschera da duro che mostra, sotto sotto è un ragazzo insicuro. “Mi ritengo uno sensibile, che però sa darsi molto coraggio. Credo di essere l’insicuro che si dà più coraggio di tutti” ha commentato. La sua speranza è, con il programma, di mostrare ai suoi genitori di cosa è capace (anche seguendo le regole che per tanto tempo ha infranto).

Leggi anche -> Erika Mattina, la concorrente de La Caserma vittima di omofobia

Su instagram Elia si chiama @eliacassardo: il ragazzo inizia con 1.100 seguaci sul suo profilo, ma già si sa che durante il programma il numero crescerà sicuramente. Elia Giorgio Cassardo non ha ancora messo piede su suolo militare, ma il suo video di presentazione ha attirato l’interesse del pubblico. C’è che online vuole già sapere il suo status sentimentale. Osservando attentamente il suo profilo si può notare che il giovane non ha pubblicato foto con nessuna ragazza: c’è quindi una possibilità che sia single.