Chi è Andrea Giovanni Fratino, nuova recluta de La Caserma

Tutto quello che sappiamo su Andrea Giovanni Fratino, nuova recluta del docu-reality di Rai 2 La Caserma.

Andrea Giovanni Fratino è la giovane nuova recluta del docs-reality “La Caserma”, in onda su Rai 2. Il ragazzo si è subito fatto notare per essere un po’ “montato”, attentissimo all’aspetto fisico e al look dei suoi capelli: “Per me l’aspetto estetico è fondamentale… tengo molto ai miei capelli: senza di essi o con un altro taglio non sarei io” ha confessato.

Andrea Giovanni Fratino: vita privata

Andrea Giovanni Fratino ha 19 anni ed è originario di Ossona, in provincia di Milano. Il ragazzo ha da poco iniziato a studiare in un’università privata del capoluogo, ma non sia quale, e ha detto di aver deciso di partecipare al programma per “imparare a rispettare le regole”. Le regole del reality, infatti, sono molto rigide e non ammettono ribellioni: tutte le reclute si svegliano al suono della tromba e vanno a dormire alle 23:00. Agli istruttori, inoltre, i concorrenti devono rivolgersi sempre con “comandi”, e prima di parlare davanti a loro devono chiedere il permesso. Non sono ammessi, inoltre, abiti civili all’interno del reality: tutti devono indossare la divisa militare, e sono stati costretti a tagliarsi i capelli.

La vita di Fratino è stata sconvolta dalla morte del padre biologico, scomparso quando Andrea Giovanni aveva solo nove mesi. Il ragazzo è stato cresciuto dalla madre e dal suo compagno, ma solo di recente ha scoperto che questo non era il suo vero padre: “Con mia madre sin da piccolo ho sempre avuto quel rapporto che le potevo dire tutto. E’ anche una sorta di migliore amica. Mio padre ha origini pugliesi. Tre anni fa mia madre mi ha detto che lui non è il mio padre biologico, perché l’ho perso quando avevo circa nove mesi” ha confessato. Poi però ha messo in chiaro: “Per me mio padre è Tommaso”, il compagno della madre.