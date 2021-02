Chi è Andrea Antonio Rosa, nuova recluta de La Caserma

Tutto quello che sappiamo su Andrea Antonio Rosa, nuova recluta del docu-reality di Rai 2 La Caserma.

Andrea Antonio Rosa è la giovane nuova recluta del docs-reality “La Caserma”, in onda su Rai 2. Il ragazzo ha detto di aver deciso di partecipare al programma per rendere fiera sua madre.

Andrea Antonio Rosa: vita privata

Andrea Antonio Rosa ha 18 anni ed è originario di Settimo Milanese, in provincia di Milano). È uno studente e la scheda ufficiale con cui è iscritto al reality lo presenta come un ragazzo che “vive in simbiosi con la mamma, che esercita un importante potere decisionale sulle sue relazioni e scelte di vita”. Lo stretto rapporto con la madre è dovuto alla morte del padre, avvenuta quando Andrea Antonio aveva appena cinque anni.

Non si hanno molte altre informazioni a proposito della vita di Andrea Antonio. Nei prossimi giorni si capirà se il ragazzo è in grado di sostenere la dura vita della caserma. Le regole del reality, infatti, sono molto rigide e non ammettono ribellioni: tutte le reclute si svegliano al suono della tromba e vanno a dormire alle 23:00. Agli istruttori, inoltre, i concorrenti devono rivolgersi sempre con “comandi”, e prima di parlare davanti a loro devono chiedere il permesso. Non sono ammessi, inoltre, abiti civili all’interno del reality: tutti devono indossare la divisa militare, e sono stati costretti a tagliarsi i capelli.