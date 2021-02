Caterina Balivo, la verità: “Basta tv a causa di mio marito”

Da Caterina Balivo arriva una rivelazione in piena regola che riguarda il perché della sua prolungata assenza dagli schermi televisivi.

In tanti si chiedevano perché mai Caterina Balivo fosse sparita dagli schermi. Dopo il suo addio a ‘Vieni da Me’ avvenuto alla fine della scorsa stagione televisiva, la conduttrice originaria di Secondigliano, popoloso quartiere di Napoli, ha fatto la propria ricomparsa su Rai 1. Infatti lei è all’interno del novero dei giurati de ‘Il Cantante Mascherato‘, apprezzatissimo show condotto da Milly Carlucci.

Dopo una lontananza durata mezzo anno, Caterina Balivo ha parlato di cosa ha fatto per tutti questi mesi. Ed è il settimanale ‘Oggi’ a svelare tutto, grazie ad una intervista in esclusiva. Lei si è dedicata al marito Guido Maria Brera ed ai loro figli Guido Alberto e Cora come mai le era successo prima. Ha scoperto quanto fosse prezioso il tempo libero. Dietro al suo lavoro di presentatrice del piccolo schermo c’è molto altro. Infatti la Balivo è anche tra gli autori dei programmi che conduce. Una cosa che la porta a lavorare in media sulle 10 ore al giorno. Tra spostamenti, preparazione, messa in onda ed altro, alla fine è impossibile godersi marito e figli. Invece ora ecco finalmente che ha potuto mettere la famiglia al primo posto.

Caterina Balivo, la verità: “Ho smesso con la tv per via di mio marito”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Merito anche della pandemia, che tra le tante cose brutte e tragiche che ha portato, è riuscita almeno in un caso ad apportare un cambiamento positivo. La Balivo aveva presenziato anche a ‘Domenica In’ nell’ultima puntata di gennaio 2021. Pure lì ha spiegato che il suo ritiro momentaneo è avvenuto per amore di Guido Maria e dei figli. In particolare se lei avesse contagiato il marito, cosa che sarebbe potuta accadere, non se lo sarebbe mai perdonato. “Lui avrebbe rischiato molto in caso di positività”.

La Balivo non entra nel merito, evitando di dare altri dettagli su quelle che sono le condizioni di salute del suo coniuge. Ma si dice felice di potere finalmente vivere la normalità, per quanto ‘anormale’, che la zona gialla comporta. I suoi ammiratori comunque sperano di poterla vedere ancora una volta in televisione, tutti i giorni, con un nuovo programma.