Casa in vendita, bella ma nessuno la vuole: il macabro segreto FOTO

C’è una casa in vendita che è dotata di ampio spazio, di un bel giardino e di tante altre comodità. Ma tutti se ne stanno alla larga: perché?

Una casa in vendita, molto bella, molto spaziosa e situata in un quartiere residenziale tranquillo ed abitato da famiglie in una zona residenziale che gode di ottima reputazione. Chi non vorrebbe andare ad abitare in una dimora contraddistinta da tali, simili qualità? In condizioni normali chiunque vorrebbero potere godere di tali, simili prerogative.

Purtroppo però, pur essendoci tutte le condizioni testé descritte, c’è una casa che proprio non riesce a trovare un nuovo proprietario. Succede a Middleton, una zona molto rinomata della città di Leeds, in Inghilterra. Nonostante la presenza di un ampio giardino molto ben messo, tre camere da letto estremamente spaziose, un bagno enorme ed una cucina arredata con grande buon gusto, nessuno sembra voglia avere a che fare con quella casa in vendita. E l’agenzia immobiliare incaricata di piazzarla sta faticando più del dovuto per cercare di trovare degli acquirenti. C’è una fregatura, direte voi. In effetti si. Infatti in quello stesso giardino ha trovato sepoltura il precedente proprietario.

Casa in vendita, in giardino c’è la tomba del vecchio proprietario

Non si sa come, ma l’uomo è riuscito a trovare l’estremo riposo proprio lì, nella dimora che per diversi decenni lo aveva ospitato. Sembra difficile pensare che possano esserci delle leggi che consentono ad una persona di farsi seppellire nel giardino di casa. E per giunta in pieno centro abitato. Eppure questo è proprio quello che è accaduto.

Per questo motivo nessuno avanza pretese né chiede informazioni per quell’immobile. Il prezzo di acquisto è fissato a circa 142mila euro ma a questo esborso occorrerà per forza di cose aggiungere altre migliaia di euro per la traslazione del caro estinto. Perché chi mai andrebbe a letto sapendo di dormire su un giardino con vista cimitero?