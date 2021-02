Alexis Sanchez, numeri impietosi: duro attacco di Antonio Conte

Antonio Conte non ci sta. Dopo la sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia, l’allenatore dell’Inter attacca Sanchez

Ancora un passo falso per l’Inter. Nella semifinale d’andata in Coppa Italia la Juventus ha superato i nerazzurri in rimonta dopo il vantaggio iniziale di Lautaro Martinez. Poi ci ha pensato Cristiano Ronaldo con una doppietta a fissare il risultato sull’1-2. Così nel post-partita in conferenza stampa lo stesso Antonio Conte ha attaccato duramente l’attaccante cileno, in campo dal primo minuto, Alexis Sanchez, al posto dello squalificato Lukaku in tribuna con Hakimi. Così l’allenatore leccese ha svelato: “Sicuramente Sanchez ha dato il massimo, ma anche lui sotto porta deve essere più cattivo. I numeri degli attaccanti sono impietosi e lui deve essere più cinico”.

Alexis Sanchez, ultime ore frenetiche in casa Inter

Nei giorni scorsi lo stesso talentuoso giocatore sudamericano è stato accostato alla Roma inserito in un possibile scambio con Dzeko. La trattativa si è arenata subito con la permanenza dei due giocatori nei rispettivi club. Sanchez vuole essere protagonista, ma finora ha fallito le occasioni. Tra pochi giorni ci sarà la sfida di Serie A contro la Fiorentina al Franchi prima del ritorno della prossima settimana all’Allianz contro la Juventus.