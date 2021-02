Alberto Matano, l’attrice ha un debole per lui: l’affermazione in diretta

In attesa della nuova puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha diffuso via Instagram una romantica dichiarazione a lui indirizzata.

Lo scapolo d’oro Alberto Matano vanta tra le sue ammiratrici anche una bellissima attrice. In attesa dell’odierna puntata de La vita in diretta, il popolare conduttore ha caricato nelle sue storie di Instagram un brevissimo spezzone di un’ospitata di Rocío Muñoz Morales proprio a quel programma. Sull’immagine in questione, proveniente dal profilo social dell’attrice, si legge: “Mister Matano, si vede che ci vogliamo bene!”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Un’altra “pretendente” per Alberto Matano?

Per restare in tema, alla fine della puntata de La vita in diretta di ieri Alberto Matano ha ricevuto i complimenti per la sua trasmissione da un’altra famosa attrice, Asia Argento, sua ospite, che gli ha rivelato di adorare il programma e di seguirlo ogni giorno assieme al papà Dario Argento.

Leggi anche –> La vita in diretta, al posto di Alberto Matano arriva Francesco Giorgino

La stessa Asia Argento è la protagonista del video che Alberto Matano ha pubblicato su Instagram al termine della puntata di ieri. Nel video in questione si parla del libro “Anatomia di un cuore selvaggio”, appena dato alle stampe.

Leggi anche –> Alberto Matano sotto attacco, cosa ha scoperto Striscia la Notizia

Asia Argento in quel volume racconta delle molestie subite durante la sua carriera di attrice ma anche della sua infanzia, segnata da un difficile rapporto con i suoi genitori, soprattutto con la madre. Ai microfoni de La vita in diretta l’attrice ha ammesso che adesso si sente finalmente meglio: “Ora mi sento nuda ma liberata, ho detto tutto ciò che dovevo”. Il conduttore, dal canto suo, ha espresso apprezzamenti nei confronti del libro confessando di averlo divorato.