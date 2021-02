Tommaso Zorzi Giulia Salemi, volano gli stracci: scontro nella casa

Scontro totale Tommaso Zorzi Giulia Salemi, con i due che se ne dicono di tutti i colori tra nomination ed accuse reciproche.

Fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non c’è più affinità. I due, che si conoscevano da diverso tempo, sono giunti ai ferri corti ormai. E questo li ha anche spinti a nominarsi a vicenda. La puntata in diretta con collegamento dallo studio del Grande Fratello Vip 2020 ha mostrato come siano evidenti le tensioni tra l’influencer e la bella piacentina.

Zorzi ha accusato Giulia di essersi inventata una amicizia con lui che però in realtà non ci sarebbe mai stata. Si trattava solo di una conoscenza, in base a quanto un arrabbiatissimo Tommaso ha affermato. Ed alla luce di ciò, il milanese ha anche aggiunto furente che non ha più intenzione di rivolgere la parola alla Salemi. “E basta con questo tuo atteggiamento continuo da vittima e nel farmi passare per ciò che non sono”, ha sbottato lui. Il rapporto Tommaso Zorzi Giulia Salemi appare insomma ormai irrecuperabile, se mai ci sia stato un rapporto.

Tommaso Zorzi Giulia Salemi, guerra apertissima tra i due

L’influencer accusa la fidanzata di Pierpaolo Pretelli di avere recitato, di averlo usato per raccogliere consensi, strumentalizzando il loro rapporto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma la Salemi ha reagito a tono, dicendosi ferita nel profondo da alcune battutine gratuite che Zorzi le avrebbe rivolto nel corso delle ultime settimane. Da qui la decisione di nominarlo.

“Io non me ne sto in silenzio ad incassare quando qualcuno mi fa del male. E tu in passato me ne hai fatte tante, oltre a ferirmi da settimane”. Lei poi si era detta sempre convinta di essere amica di Tommaso, “ma ora ho capito chi sei veramente: un mero individualista”. Fatto sta che adesso i due non si parlano più, e difficilmente torneranno a farlo.