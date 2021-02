Test psicologico, scegli l’immagine e scopri cosa blocca il tuo potenziale

By

A tutti nel corso di un anno, un mese, una settimana o della stessa giornata, capita di trovarsi di fronte a delle difficoltà che sembrano di difficile risoluzione. A complicare la ricerca di una chiave di volta, spesso, è l’incapacità di comprendere l’origine del problema. Al di là delle difficoltà oggettive di un compito o di un progetto, infatti, c’è una componente emotiva e personale che ci rende maggiormente complicato il raggiungimento di un obiettivo.

Il test che vi sottoponiamo oggi ha lo scopo di individuare qual è questa problematica interiore che vi blocca e non vi permette di esprimere tutto il vostro potenziale. Ognuno di noi ha un bagaglio esperienziale che contribuisce a costruire dei blocchi che, alle volte, ci impediscono di progredire o semplicemente di accontentarci di ciò che abbiamo. Come fa ad individuarli? Ci pone davanti atre immagini che rappresentano idealmente il nostro modo di vedere il mondo, il lavoro ed il percorso da intraprendere.

Test psicologico, cosa blocca il tuo potenziale?

Se siete interessati a sottoporvi a questo test non vi resta che scegliere una delle tre immagini che trovate sopra. Secondo il test il preferirne una piuttosto che un’altra indica ciò che vi causa problemi nel progredire.

Immagine n°1

Se l’immagine che avete scelto è la prima, quella sulla sinistra, può darsi che siate persone che non amano i cambiamenti. I vostri problemi cominciano nel momento in cui siete messi di fronte ad una scelta che vi impone di modificare il vostro status quo. Avete paura che intraprendere una nuova strada vi porti a conseguenze negative e a difficoltà. Ma rimanere fermi può rivelarsi controproducente e precludervi un miglioramento.

Immagine n°2

Se invece avete scelto la seconda immagine, quella centrale, significa che siete dei perfezionisti. Se inizialmente la ricerca della perfezione è uno stimolo per migliorarsi di continuo e permettervi di raggiungere risultati eccellenti, con il passare del tempo la continua ricerca di un risultato perfetto potrebbe tramutarsi in un blocco. Cercate di distinguere quali dei vostri progetti merita maggiore attenzione e soprattutto siate consapevoli che la perfezione non esiste.

Immagine n° 3

Se avete scelto l’ultima immagine significa che siete delle persone che si preoccupano di tutto in maniera eccessiva. La paura di sbagliare e la costante ricerca di possibili falle nel nostro lavoro diventa un blocco non indifferente e potrebbe impedirvi di andare avanti. Se provate tanta ansia è difficile eliminare il problema, ma ci si può lavorare sopra per renderla meno invadente e paralizzante.