Una vera e propria bufera di neve e gelo ha investito la città di New York il 1° febbraio. Insieme alla Grande Mela, tutta la Costa Nord-est degli Stati Uniti è stata investita dalla tempesta Orlena, proveniente dal Midwest.

Chicago, Washington, Philadelphia, Boston e New York sono finite sotto una spessa coltre di neve, insieme alle regioni circostanti. Se le immagini delle città imbiancate hanno regalato scenari fiabeschi e occasioni di divertimento per bambini e ragazzi, i disagi purtroppo sono stati importanti.

A New York, il sindaco Bill de Blasio è stato costretto a sospendere le vaccinazioni anti-Covid, chiudendo i centri vaccinali. Sono state chiuse anche le scuole, mentre i trasporti pubblici hanno subito il taglio delle corse di bus e metropolitana. Gli aeroporti hanno cancellato l’80% dei voli. Per pulire le strade sono stati impiegati oltre due mila spazzaneve. Per New York si tratta della quinta più grande nevicata della sua storia. Gravi disagi si sono avuti anche nel vicino New Jersey, dove il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza per il rischio black out.

Di seguito vi mostriamo alcune delle immagini più belle di New York sotto la tempesta di neve.

Tempesta di neve a New York: foto più belle

La neve a New York non è un fenomeno insolito, ma così tanta non capita spesso di vederne. Ecco le foto più belle della grande nevicata del 1° febbraio 2021. La Grande Mela completamente ricoperta dal una fitta coltre bianca portata dalla tempesta Orlena che sta imperversando sugli Stati Uniti orientali.

Qui sotto, una classica immagine di una strada newyorchese con i semafori, dove il traffico è assente a causa della neve.

La neve che ricopre le strade blocca le auto. Bisogna spingere anche i taxi.

Un’altra strada completamente imbiancata a Midtown, con le auto parcheggiate completamente ricoperte.

La 42^ Strada con il ponte della stazione centrale di Grand Central sotto la neve.

Ragazzi e non solo giocano con lo slittino dalle scale innevate del Federal Hall, a Wall Street. Anche la statua di George Washington, che troneggia davanti all’ingresso, è imbiancata.

Un taxi percorre una strada imbiancata. Anche qui si vedono i classici semafori della città.

Le immagini pittoresche di Central Park con la neve, qui sotto il Bow Bridge.

Una persona in giacca rossa si fa un selfie a Central Park, nei pressi di Gapstow Bridge. Sullo sfondo i grattacieli di New York.

Una romantica immagine di Central Park sotto la neve con Gapstow Bridge sullo sfondo.